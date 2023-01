Joe Trohman odchodzi z Fall Out Boy. Powodem problemy psychiczne

"Neil Young powiedział kiedyś, że lepiej wypalić się niż zniknąć. Ale mogę jednoznacznie stwierdzić, że wypalenie jest straszne. Nie zdradzając wszystkich szczegółów, muszę przyznać, że moje zdrowie psychiczne w ciągu ostatnich kilku lat uległo gwałtownemu pogorszeniu. Aby zapobiec temu, że zniknę bezpowrotnie, robię sobie przerwę w pracy, która niestety wiąże się także z odejściem z zespołu na pewien czas" - poinformował Joe Trohman na Instagramie.

Gitarzysta i współzałożyciel zespołu Fall Out Boy przyznał przy tym, że to dla niego bardzo bolesna decyzja, bo 24 marca ma się ukazać najnowszy krążek grupy, z którego artysta jest wyjątkowo dumny. Zapewnił też, że dołączy do zespołu najszybciej, jak to będzie możliwe.

"Czy wrócę? Na sto procent tak. Muszę dojść do siebie, co oznacza postawienie siebie i swojego zdrowia psychicznego na pierwszym miejscu" - napisał, a na koniec postu podziękował fanom i kolegom z zespołu, za zrozumienie i uszanowanie trudnej, ale koniecznej decyzji, którą musiał podjąć. Sądząc po zamieszczonych pod wpisem komentarzach, fani uszanowali decyzję Trohmana. Choć wielu z nich nie wyobraża sobie zespołu bez niego, wspierają go i dopingują w szybkim powrocie do zdrowia.

Fall Out Boy - nowa płyta w 2023 roku

Chicagowska formacja Fall Out Boy zyskała popularność dzięki wydaniu albumu "From Under The Cork Tree" (2005), promowanego singlami "Sugar, We're Goin Down" czy "Dance, Dance", które natychmiast się sporymi przebojami.



Fall Out Boy byli wielokrotnie doceniani i nagradzani, m.in. nominacją do Grammy, kilkukrotną wygraną Kerrang! Awards oraz wieloma nagrodami MTV.



