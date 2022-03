Największymi atrakcjami malowniczego, a zarazem odosobnionego miejsca, są m.in. ogród na dachu, powozownia (czyli budynek przeznaczony do przechowywania pojazdów zaprzęgowych), trzystanowiskowa stajnia z siodlarnią i duży, podgrzewany basen w kształcie korpusu gitary.

Para skrzyżowanych gitar wyryta jest także w marmurowej podłodze holu, który wiedzie wprost do salonu w całości wyłożonego drewnem.

Joe Perry założył Aerosmith wraz z wokalistą Stevenem Tylerem i basistą Tomem Hamiltonem w 1970 roku. Zespół wprowadzony w 2001 roku do Rock And Roll Hall Of Fame może poszczycić się w USA 25. złotymi płytami, 18. platynowymi, 12. multiplatynowymi i jedną diamentową. Perry ma ponadto własny zespół o nazwie The Joe Perry Project i wchodzi w skład supergrupy rockowej Hollywood Vampires (wraz z Alice’m Cooperem i Johnnym Deppem).

Zespół Aerosmith miał wystąpić po raz kolejny w Polsce w tym roku, ale odkładany dwukrotnie z powodu pandemii koncert w końcu został odwołany.