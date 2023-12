Joanna Liszowska z nowym zespołem Lisha & The Men. Sprawdź świąteczną piosenkę "W ten jedyny czas"

"W ten jedyny czas" to świąteczna propozycja nowej grupy Lisha & The Men, której wokalistką jest popularna aktorka Joanna Liszowska. "Nie wyobrażam sobie codzienności bez muzyki, a co dopiero tego wyjątkowego czasu" - opowiada.

Grupa Lisha & The Men prezentuje świąteczną piosenkę /materiały prasowe