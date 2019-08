Jinjer w skali "Macro". Kiedy nowa płyta?

Ukraińska formacja Jinjer przygotowała czwarty longplay.

Na czele grupy Jinjer stoi Tatiana Shmaylyuk /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

Po EP-ce "Micro" z początku tego roku, przyszła wreszcie pora na prawowitego następcę albumu "King Of Everything" z 2016 roku.



Album "Macro" będzie mieć swą premierę 25 października nakładem austriackiej Napalm Records.



"Przechodzenie od małych spraw do większych jest naturalną koleją rzeczy, my zaś utorowaliśmy sobie drogę od 'Micro' do 'Macro', niosąc ciężar uczuć, emocji i doświadczenia. To niezmiernie ważny moment w historii Jinjer, kwintesencja tego, co sprawia, kim dziś jesteśmy jako ludzie i zespół. Jesteśmy dumni z każdego dźwięku zaśpiewanego i zagranego na 'Macro' i już nie możemy się doczekać, żebyście ją włączyli!" - napisali muzycy z Ukrainy.



Przypomnijmy, że Jinjer był jednym z uczestników tegorocznego Mystic Festival w Krakowie.



Tatiana Shmaylyuk i jej koledzy z zespołu podzielili się właśnie teledyskiem do nowej kompozycji "Judgement (& Punishment)". Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip Jinjer Judgement (& Punishment)



Oto lista utworów albumu "Macro":

1. "On The Top"

2. "Pit Of Consciousness"

3. "Judgement (& Punishment)"

4. "Retrospection"

5. "Pausing Death"

6. "Noah"

7. "Home Back"

8. "The Prophecy"

9. "IainnereP".