Koncert zespołu genialnego artysty, nagrany podczas ostatniej trasy po Ameryce Północnej, ukaże się 18 listopada na dwóch płytach winylowych, płytach CD i platformach cyfrowych.

Według inżyniera dźwięku z Experience Hendrix L.L.C., Eddiego Kramera, zmiksowane na nowo nagrania "pozyskano bezpośrednio z oryginalnych ośmiościeżkowych taśm-matek".

Koncert Hendriksa w Los Angeles Forum przeszedł do historii z dwóch powodów. Choć muzyk dopiero co stał się popularny w USA po sukcesach w Anglii, bilety na występ w tej wielkiej arenie sportowej, zaprojektowanej przez słynnego architekta Charlesa Luckmana zostały wyprzedane do ostatniego miejsca. Do tego publiczność wykrzykiwała antyamerykańskie hasła i zanosiło się na burdę z policją, która szczelnym kordonem otoczyła scenę.

Widząc to Hendrix przerwał koncert i ogłosił ze sceny: "Słuchajcie, skrócą nam występ, jeśli będzie tak dalej. Po prostu usiądźcie i zachowujcie się fajnie, by ci inni [tu odkaszlnął znacząco] ludzie opuścili scenę". Po czym zmienił tekst w piosence "Purple Haze" z "Przepraszam, całuję teraz niebiosa" na: "Przepraszam, całuję policjanta".

