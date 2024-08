Jeszcze niedawno był idolem nastolatek. Zdobył się na szczere wyznanie

Joe Jonas stał się obiektem westchnień młodych panien na całym świecie dzięki braterskiej współpracy w zespole Jonas Brothers. Artysta właśnie przygotowuje się do wydania swojego najnowszego albumu zatytułowanego "Music for People Who Believe in Love". Niedawno szczerze opowiedział o kulisach powstawania tej płyty oraz o tym, dlaczego zdecydował się na tak osobiste podejście do muzyki.