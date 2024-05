"Jeszcze nie możemy o tym mówić". Co szykują The Dumplings po powrocie?

Wiadomości

Elektroniczny duet The Dumplings w tym roku świętuje 10-lecie swojego debiutanckiego albumu "No Bad Days". To nie jest jedyna niespodzianka dla fanów zespołu, ponieważ zamierzają powrócić z nową muzyką.

The Dumplings /Robert Wilk /INTERIA.PL