Beata Kozidrak od zawsze zachwycała na ściankach i podczas muzycznych występów odważnymi stylizacjami, które podkreślały jej zgrabną figurę. Nóg do nieba mogła pozazdrościć jej niejedna kobieta. Teraz artystka jest już po sześćdziesiątce, a w dalszym ciągu zaskakuje świetną sylwetką. Jest aktywna zawodowo, tworzy nową muzykę i daje wiele występów - zarówno na solowych koncertach, jak i festiwalach. Wokalistka chętnie pojawia się także na czerwonych dywanach i galach, gdzie pozuje na ściankach, pokazując swoje największe atuty.

Niedawno Beata Kozidrak została zapytana o to, jaki jest sekret jej zachwycającej figury. W wywiadzie z serwisem Plotek zdradziła, że nigdy nie należała do łasuchów, stąd łatwość w utrzymaniu zgrabnej sylwetki. Wokalistka nigdy nie musiała martwić się tym, że zje za dużo. Jednocześnie wyznała, że aktualnie jej dieta nie przekracza 1500 kalorii dziennie.

Beata Kozidrak je wyłącznie dania ekologiczne

Artystka zapewniła, że słucha potrzeb swojego organizmu, a jej dieta oparta jest na daniach ekologicznych. "Moje dania są eko, dostosowane do mnie. Ale jem wszystko, mój organizm sam mi mówi, na co ma ochotę" - wyjaśniła Beata Kozidrak.

Gwiazda wyeliminowała ze swojej diety jeden składnik

Beata Kozidrak pilnuje tego, co je i liczy kalorie, ale to nie jedyne działanie, które podjęła w związku z dążeniem do zgrabnej sylwetki. Wokalistka zdradziła, że jest jeden składnik, który wyeliminowała ze swojej diety. Jest nim cukier. Być może ograniczenie jego spożycia sprawiło, że artystka ma nogi jak nastolatka.

Beata Kozidrak prowadzi dynamiczny tryb życia

Okazuje się, że Beacie Kozidrak w utrzymaniu świetnej figury pomaga także dynamiczny tryb życia. Artystka jest w ciągłym ruchu, non stop koncertuje i przygotowuje się do występów. Nie rezygnuje z aktywności fizycznej, dzięki czemu wciąż zachwyca swoim wyglądem.