O tym, że są zaręczeni, Bruce Dickinson ujawnił wiosną tego roku w telewizji N1 Bośni i Hercegowiny, przy okazji pobytu w Sarajewie. 65-letni frontman Iron Maiden przyznał wówczas, że przyjechał tu z "narzeczoną", bo chce jej pokazać miasto, które odwiedził ostatnio w 1994 r., gdy było zniszczone na skutek wojny domowej na Bałkanach (1992-1995).

Teraz na łamach magazynu "Kerrang!" bez wnikania w szczegóły powiedział, że są już po ślubie. Dodał, że oboje mieszkają trochę u niej w Paryżu, a trochę u niego w Londynie. Głównie jednak w stolicy Francji, po której - jak powiedział - "lubi wędrować i wszystko wydaje mu się tam trochę artystyczne, trochę egzotyczne".

Z Leaną Dolci jest związany od ok. trzech lat.

Dickinson pierwszy raz ożenił się w 1984 r. z Ericą "Jane" Barnett. Rozwód nastąpił trzy lata później. Jego drugie małżeństwo z Patrice "Paddy" Bowden, zawiązane w 1990 r., też miało się skończyć rozwodem. Para była w separacji (Dickinson spotykał się już z Leaną Dolci), gdy w 2020 r. Paddy zmarła. Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci. Oficjalnie ogłoszono, że została znaleziona martwa w ich wspólnym domu w londyńskim okręgu Chiswick i że śmierć nastąpiła w wyniku "tragicznego wypadku". W tym małżeństwie urodziło się troje dzieci rockmana, synowie Austin (ur. 1990 r.) i Griffin (ur. 1992 r.) oraz córka Kia (ur. 1994 r.).

Bruce Dickinson powraca z solowym albumem. Co już wiemy o "The Mandrake Project"?

Jak już zapowiadaliśmy, 1 marca 2024 r. pojawi się pierwszy od prawie dwóch dekad solowy album Dickinsona. "The Mandrake Project" będzie nie tylko płytą, ale także komiksem. To mroczna dojrzała historia o władzy, jej nadużyciu oraz walce o tożsamość, w której tle kryje się naukowy i okultystyczny geniusz. Stworzona przez Bruce'a Dickinsona, ze scenariuszem Tony'ego Lee (serie X-Men, Doctor Who, Spider-Men i inne), zilustrowana będzie przez Staza Johnsona dla Z2 Comics. Seria komiksów składać się będzie z 12 odcinków, w których będą trzy graficzne opowieści.

Do singlowej kompozycji "Afterglow Of Ragnarok" powstał nakręcony z rozmachem teledysk w reżyserii Ryana Mackfalla. Wideoklip przedstawia Dr Necropolis, głównego antagonistę w całej narracji konceptualnego "The Mandrake Project".

W ramach promocji nowego materiału Bruce Dickinson, jeden z najbardziej uznanych wokalistów w dziejach heavy metalu, ruszy w zakrojoną na szeroką skalę trasę koncertową. Jednym z jej przystanków, jak już informowaliśmy, będzie Mystic Festival w Gdańsku (5-8 czerwca 2024 r.).

Teledysk do singla "Afterglow Of Ragnarok" Bruce'a Dickinsona możecie zobaczyć poniżej:

Bruce Dickinson - szczegóły albumu "The Mandrake Project" (tracklista):

1. "Afterglow Of Ragnarok"

2. "Many Doors To Hell"

3. "Rain On The Graves"

4. "Resurrection Men"

5. "Fingers In The Wounds"

6. "Eternity Has Failed"

7. "Mistress Of Mercy"

8. "Face In The Mirror"

9. "Shadow Of The Gods"

10. "Sonata (Immortal Beloved)".

U jego boku na scenie pojawią się gitarzysta Roy Z (pracujący z Dickinsonem od drugiej solowej płyty "Balls to Picasso" z 1994 r.), perkusista Dave Moreno, basistka Tanya O'Callaghan (m.in. Whitesnake) i klawiszowiec Mistheria.

Dotychczasowy solowy dorobek jednego z najbardziej uznanych wokalistów w historii heavy metalu zamyka szósta studyjna płyta "Tyranny Of Souls" z 2005 roku.