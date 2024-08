Jest już zwiastun filmu "Idź pod Prąd" o początkach polskiego punk rocka. Premiera we wrześniu

"Idź pod Prąd" trafi na ekrany kin już 27 września. Zanim jednak to nastąpi, film zostanie zaprezentowany podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zakwalifikował się do konkursu głównego.

"Idź pod prąd" to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, która przenosi widzów do drugiej połowy lat 70-tych, do Ustrzyk Dolnych. To właśnie tam kilku nastolatków, zainspirowanych brytyjskim zespołem Sex Pistols, postanowiło stworzyć własną kapelę punkową. Na czele grupy stanął charyzmatyczny Eugeniusz "Siczka" Olejarczyk, uczeń miejscowej szkoły, który wraz z kolegami założył zespół KSU. Ich muzyka, pełna buntu i niezgody na rzeczywistość, szybko zyskała popularność, a oni sami stali się ikonami "muzycznego drugiego obiegu" w Polsce.