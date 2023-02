21 października ukazał się album "Lata dwudzieste" Dawida Podsiadły. Produkcją nowego materiału zajęli się wokalista wraz z grającym w jego zespole Jakubem Galińskim.

Następca "Małomiasteczkowego" to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty, który już przyzwyczaił nas do mocnych tekstów, czego najlepszym przykładem jest pierwszy singel "POST" ( posłuchaj! ). Problemy mikroświata, osobiste rozterki, ale i spojrzenie na to, co dzieje się na świecie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Aleksandra Szwed jako Dawid Podsiadło Polsat

Dawid Posiadło pokazał teledysk do piosenki "mori". Gościnnie Jerzy Skolimowski

W sieci właśnie pojawił się kolejny klip promujący album. Jak zdradza Dawid, plan zrealizowania teledysku do utworu "mori" z ostatniego albumu "Lata Dwudzieste" nie powstał od razu:

"'mori' to utwór który ma dla mnie tak duży ładunek emocjonalny i jest tak skupiony na przekazaniu bardzo trudnych i intymnych emocji, że nie wyobrażałem sobie żadnej ilustracji video która mogłaby iść z nim w parze. Nie planowaliśmy, że ten klip w ogóle powstanie, ale wtedy odezwał się do mnie zaprzyjaźniony reżyser Tadek Śliwa z pomysłem który nazwaliśmy roboczo 'antyteledyskiem'. Zupełna pustka, miasto w odsłonie która zaskakuje i przywodzi nie tak odległe wspomnienia o czasie kiedy siedzieliśmy zamknięci w domach. I samotny spacer do którego każdy znajdzie swoją interpretację. Od razu poczułem że jednak musimy to zrobić" - mówi artysta.

"Ten poruszający i piękny utwór potrzebował przestrzeni, metafory, obrazu, który pozwoli mu oddychać, pozwoli go zrozumieć, przeżyć. Co się stanie, gdy odchodzisz? Co się stanie, jak odchodzi najbliższa Ci osoba? Czy świat przestaje istnieć? Czy chcesz iść? Czy warto zostać? Czy jest z kim? Czy pomimo tłumu wokół zostajesz tutaj zupełnie sam? Ciągle pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi" - dodaje reżyser, Tadeusz Śliwa.

Clip Dawid Podsiadło mori

Scenariusz zakładał obecność tylko jednego aktora - zaproszenie do współpracy zgodził się przyjąć wybitny polski reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, pan Jerzy Skolimowski który niedawno, za swój ostatni film "IO" otrzymał nominację do Oskara.

"Gdy usłyszałem 'mori' i zobaczyłem zdjęcia pustej, apokaliptycznej Warszawy, nie wahałem się, by wziąć udział w tym projekcie. To moje własne klimaty - gramy do jednej bramki" - tłumaczy swój udział w projekcie Jerzy Skolimowski.