21 października ukazał się album "Lata dwudzieste" Dawida Podsiadły. Produkcją nowego materiału zajęli się wokalista wraz z grającym w jego zespole Jakubem Galińskim.

Recenzja Dawid Podsiadło "Lata dwudzieste": głos pokolenia [RECENZJA] Następca "Małomiasteczkowego" to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty, który już przyzwyczaił nas do mocnych tekstów, czego najlepszym przykładem jest pierwszy singel "POST" ( posłuchaj! ). Problemy mikroświata, osobiste rozterki, ale i spojrzenie na to, co dzieje się na świecie.

"Lata 20. to moje pierwsze dziesięć lat innego życia. Innego od pierwszych dwudziestu. To także nabranie powietrza do płuc przed zbliżającą się trzydziestką i zderzenie się z moim nastoletnim wyobrażeniem o tym, kim wtedy będę. Wachlarz emocji, który towarzyszył mi podczas pracy nad albumem był bardzo szeroki, ale w ogólnym odbiorze sama płyta wydaje mi się całkiem taneczna i bardzo przebojowa. Chyba najbardziej z dotychczasowych" - opowiadał o płycie.

Dawid Podsiadło i rekordowy wynik na Spotify

Jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów tego roku, czwarty, studyjny album Dawida Podsiadło "Lata Dwudzieste", był od samego początku skazany na sukces. Płyta zapowiadana przez artystę jako najbardziej przebojowa i taneczna w jego dotychczasowej dyskografii, uplasowała się na 4 miejscu globalnej listy Spotify z premierowymi albumami.

Dawid jest również pierwszym polskim wykonawcą, który został zaproszony przez Spotify do współpracy nad specjalną odsłoną swojego wydania muzycznego, czego efektem jest projekt Enhanced Album.

"Od wielu lat Dawid jest jednym z najpopularniejszych artystów na Spotify, a jego nowy album był bardzo wyczekiwany przez fanów, dlatego chcieliśmy przygotować wspólnie coś specjalnego. Cieszymy się, że dzięki wyjątkowemu doświadczeniu Enhanced Album dostępnemu tylko na Spotify, fani mogą słuchać i odkrywać nowe utwory Dawida w najbardziej wciągający sposób, co doprowadziło Dawida do niesamowitych wyników na Spotify" - mówi Mateusz Smółka ze Spotify.

Do listy międzynarodowych sukcesów Dawida z ostatnich miesięcy można dopisać również singiel "Let You Down" promujący globalną animowaną produkcję Netflixa "Cyberpunk: Edgerunners",a także dołączenie do elitarnego grona polskich artystów, których wizerunek znalazł się na słynnym Times Square w Nowym Jorku.