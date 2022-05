Jerry Lee Lewis, nazywany także przydomkiem "Killer", jest postacią legendarną. Urodzony w 1935 roku, debiutował jako 14-latek, a w wieku 22 lat wydał pierwszy album. Wywodzi się z rolniczej rodziny, w której został nauczony, że jedynie ciężką pracą można się czegoś dorobić.

"Powiedziałbym, że 90% moich możliwości, tego co potrafię, to zasługa taty i mamy. Byli najlepszymi rodzicami na świecie jakich każdy by sobie wymarzył. Zrobili wszystko, aby podziwiać moją muzykę i mnie spełnionego" - mówił w przeszłości. Jego rodzice wzięli kredyt pod zastaw własnej farmy, by kupić synowi pianino.

Jego historia mogłaby posłużyć za fabułę do filmu - w 1949 roku wystąpił po raz pierwszy przed publicznością, gdzie pokazał swój własny, nowy styl, który był połączeniem bluesa, country i boogie woogie. Nie mógł wyżyć z muzyki i pracował fizycznie, a w 1954 roku wyjechał do Nashville, by na poważnie spróbować kariery w branży muzycznej.

Nie ominęły go także skandale obyczajowe - w 1951 roku, jako 16-latek wziął ślub z 17-letnią Dorothy Barton, z którą był przez 20 miesięcy. W 1957 poślubił 13-letnią kuzynkę Myrę Gale Brown, co wywołało lawinę negatywnych komentarzy i dyskusję obyczajową. Dotąd siedem razy stawał na ślubnym kobiercu, ostatnio w 2012 roku.

Tego samego roku wydał piosenkę "Whole Lotta Shakin' Goin On", która stała się jego największym przebojem i otworzyła mu drzwi do wielkiej sławy. Pianista jest ostatnim żyjącym członkiem legendarnego Million Dollar Quartet - zespołu, w którego skład weszli Elvis Presley, Carl Perkins, Lee Lewis oraz Johnny Cash.

Jerry Lee Lewis - jak wygląda dziś?

W ostatnich latach cierpiał na poważne problemy zdrowotne. Choć mogliśmy go oglądać na scenie niemal nieprzerwanie do początku 2019 roku, to 28 lutego 2019 przeszedł bardzo poważny udar. Odtąd zniknął ze świecznika i tylko czasami witał się z fanami na krótkich filmikach zamieszczanych w social mediach.

Dzięki swoim osiągnięciom dla muzyki country, gwiazdor został wprowadzony do Country Hall of Fame i osobiście pojawił się na gali. Mogliśmy zobaczyć go na żywo pierwszy raz od trzech lat.

87-letni wokalista przygotował krótkie wystąpienie, w którym podziękował za przyjęcie do zacnego grona zasłużonych dla muzyki country. Całość można obejrzeć tutaj:

Jerry Lee Lewis ma na swoim koncie 40 albumów - studyjnych oraz koncertowych. Jego dyskografię zamyka płyta "Rock and Roll Time" wydana w 2014 roku.