Jeremiah Green walczy z rakiem. W jakim jest stanie?

O chorobie poinformowała matka artysty, Carol Namatame. W świątecznym poście na Facebooku poprosiła fanów o wysłanie "uzdrawiających wibracji" dla syna, który "walczy z rakiem zdiagnozowanym w czwartym stadium". "Jest taki silny, odważny i trzyma się mocno!" - podkreśliła matka.

W innym poście na Facebooku do choroby artysty odniósł się także radiowiec DJ Marco Collins. On dodał, że Green przechodzi obecnie chemioterapię. "Pomimo diagnozy, rokowania są dobre!" napisał Collins, zauważając przy okazji, że onkolog leczący Greena jest wielkim fanem Modest Mouse ( posłuchaj! ).

Fani przesłali muzykowi słowa wsparcia. "On jest w moich modlitwach! Ty też, jako kochająca mama dziecka walczącego z rakiem!", "Przesyłam moją miłość do Jeremiah, do ciebie i do całej twojej rodziny", "Przykro to słyszeć. Jestem zawsze tutaj, jeśli będziesz chciała porozmawiać. Kocham was", "Jesteście silni i wygracie tę walkę" - pisali.

Jeremiah Green - założyciel Modest Mouse

45-letni Green zakładał Modest Mouse w 1993 roku wraz z frontmanem Isaakiem Brockiem i basistą Erikiem Judy. Poza krótkim epizodem w latach 2003-2004, Green był stale obecny w składzie grupy i - wraz z Brockiem - jest członkiem o najdłuższym stażu. Występował na wszystkich albumach zespołu z wyjątkiem "Good News for People Who Love Bad News".

W lipcu Isaac Brock z Modest Mouse ujawnił, że zespół pracuje nad nowym materiałem, a "siedem nowych piosenek pojawi się wkrótce".

Clip Modest Mouse Dashboard

