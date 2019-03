Jenny Lewis z nowym albumem "On The Line"

22 marca ukazał się nowy album studyjny Jenny Lewis zatytułowany "On The Line". To już czwarta płyta w dyskografii amerykańskiej wokalistki i autorki tekstów.

Jenny Lewis wróciła z czwartym albumem

Nowy krążek Jenny Lewis promuje singel "Red Bull & Hennessy", która ukazał się w styczniu tego roku.





"Red Bull & Hennessy" jest jedną z 11 piosenek, jakie znalazły się na płycie "On The Line".

Jenny Lewis nagrała album w Studio B należących do Capitol Records, a wraz z nią pojawili się w nim doskonali muzycy, chociażby Beck, Benmont Tench, Don Was, Jim Keltner, Ringo Starr i Ryan Adams.

Wszystkie kompozycje na płycie są autorstwa Jenny Lewis. Album jest następcą "The Voyager" z 2014 roku, który dotarł do dziewiątego miejsca na liście "Billboardu".

Tracklista płyty "On The Line":



1. "Heads Gonna Roll"

2. "Wasted Youth"

3. "Red Bull & Hennessy"

4. "Hollywood Lawn"

5. "Do Si Do"

6. "Dogwood"

7. "Party Clown"

8. "Little White Dove"

9. "Taffy"

10. "On The Line"

11. "Rabbit Hole".

