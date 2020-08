Jennifer Lopez zamieściła kontrowersyjne nagranie. Zdradziła rodzinny sekret

Jennifer Lopez zdecydowała się ujawnić rodzinną tajemnicę. Chodzi o jej siostrzenicę. Wszystko wytłumaczyła w nagraniu na Instagramie.

Jennifer Lopez podzieliła się osobistym wyznaniem /Kevork Djansezian /Getty Images

Jennifer Lopez niezbyt chętnie dzieli się tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym.

Reklama

Wiadomo, że wraz ze swoim narzeczonym Alexem Rodriguezem wychowują czwórkę dzieci:12-letnie bliźniaki z małżeństwa z Markiem Anthonym, Maxa i Emme, oraz córki Rodrigueza z poprzedniego związku, Natashę i Ellę.



Ze względu na pandemię koronawirusa para musiała przesunąć w czasie swoją ceremonię ślubną.

Teraz Jennifer Lopez zdecydowała się ujawnić rodzinną tajemnicę. Gwiazda zaprezentowała fragment filmu "Draw With Me". Produkcja opowiada historię nastolatka, który przeżywa konflikt osobowości - urodził się jako kobieta uwięziona w ciele mężczyzny i marzy o zmianie płci. Jak się okazało, Brendon urodził się w 2001 r. jako Rebecca i jest dzieckiem starszej siostry JLo - Leslie Lopez.



"Film może mieć ogromny wpływ na tych nas, którzy go oglądają i doświadczają tego, przez co przechodzi Brendon i jego rodzina w czasie akceptacji i zmiany. To historia, która jest mi bardzo bliska, ponieważ jest to sprawa rodzinna. Chodzi o zaakceptowanie zmian i wyzwań z miłością. Kiedy to robimy, wszystko jest możliwe" - skomentowała piosenkarka.

Wideo instagram

Film dokumentalny będzie miał premierę podczas nadchodzących festiwali filmowych na całym świecie.