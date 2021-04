Jennifer Lopez i Selena Gomez na koncercie "VAX Live: The Concert to Reunite the World" [TRANSMISJA, PROGRAM]

8 maja odbędzie się specjalny koncert, podczas którego gwiazdy będą apelować do światowych przywódców na rzecz sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Jennifer Lopez będzie jedną z gwiazd koncertu /Jeff Neira/ABC /Getty Images

Gospodynią "VAX Live: The Concert to Reunite the World" będzie Selena Gomez, a oprócz niej na scenie wystąpią także Jennifer Lopez, wokalista zespołu Pearl Jam Eddie Vedder, zespół Foo Fighters, piosenkarz J Balvin i H.E.R.

"To dla mnie zaszczyt, że mogę poprowadzić 'Vax Live: The Concert to Reunite the World'. To historyczny moment, w którym możemy zachęcić ludzi na całym świecie do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19, gdy tylko stanie się ona dla nich dostępna, wezwać światowych przywódców do sprawiedliwego podziału dawek szczepionki i zebrać ludzi razem na koncercie w sposób, który nie był możliwy w ciągu ostatniego roku. Nie mogę się doczekać, by być jego częścią" - stwierdziła w oficjalnym komunikacie Selena Gomez.

"VAX LIVE: The Concert to Reunite the World" jest organizowany w ramach kampanii "Global Citizen's Recovery Plan for the World", której celem jest jak najszybsze zakończenie pandemii i pomoc ludziom w powrocie do zdrowia. Wydarzenie wsparło wiele organizacji i przywódców politycznych, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Podczas specjalnego przemówienia w czasie tego wieczoru przedstawiciele Global Citizen będą namawiali darczyńców i światowe korporacje do przekazania datków na zaszczepienie ponad 27 milionów pracowników medycznych, którzy walczą z pandemią w najuboższych krajach.



Koncert odbędzie się na stadionie SoFi w Los Angeles bez udziału publiczności i będzie nadawany na żywo 8 maja 2021 roku od godziny 20:00 czasu ET (od godziny 24:00 w Polsce) w stacjach telewizyjnych ABC, CBS, FOX, na platformach internetowych YouTube i iHeart oraz w aplikacji iHeartRadio. Na Youtube będzie dostępna rozszerzona 90-minutowa wersja koncertu, w której dodatkowo wystąpią koreański boys band NCT 127 i youtuberzy Daniel El Travieso, Kati Morton i Shoot for Love.