Jennifer Lopez gwiazdą nowej komedii romantycznej

Słynna piosenkarka nie tylko zagra w filmie "Marry Me", ale też skomponowała do niej piosenki. Premiera filmu przewidziana została na Walentynki przyszłego roku. W filmie wyreżyserowanym przez Kat Coiro, popularnej JLo towarzyszyć będzie Owen Wilson.

Jennifer Lopez jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek na świecie /PacificCoastNews.com /East News

W komedii romantycznej "Marry Me" Jennifer Lopez wcieli się w rolę Kat Valdez, supergwiazdy musicali, która ma poślubić swojego narzeczonego, gwiazdę światowej muzyki - Bastiana (w tej roli Maluma).

Reklama

Nagrana przez nich piosenka "Marry Me" zdobywa kolejne listy przebojów, a ceremonia ślubna dwójki celebrytów jest transmitowana na żywo w Internecie. Chwilę przed powiedzeniem "Tak", Kat odkrywa jednak, że Bastian zdradził ją z jej asystentką. Wtedy na scenie pojawia się rozwiedziony nauczyciel matematyki, którego gra Owen Wilson.

Zdesperowana Kat, chcąc zemścić się na niewiernym narzeczonym, wyciąga nauczyciela z tłumu widzów i zgadza się poślubić go zamiast Bastiana. "Marry Me" zapowiadane jest jako współczesna historia miłosna o gwiazdach, małżeństwach i mediach społecznościowych. A także spojrzenie na to, jak ludzie z dwóch zupełnie różnych światów pokonują przeszkody stojące na drodze do ich wspólnego szczęścia.

Maluma, czyli Juan Luis Londono Arias, to urodzony w Kolumbii gwiazdor muzyki latynoskiej. Występ w filmie "Marry Me" będzie jego ekranowym debiutem. Muzyk jest też współkompozytorem piosenek stworzonych na potrzeby tego filmu.

Jennifer Lopez na planie filmu "Marry Me" 1 / 7 Zobacz zdjęcia Jennifer Lopez z planu filmu "Marry Me" Źródło: Getty Images Autor: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images udostępnij

Reżyserka "Marry Me", Kat Coiro, pracowała wcześniej przy takich serialach jak m.in. "Brooklyn 9-9", "Shameless: Niepokorni" czy "U nas w Filadelfii". Scenariusz do tej komedii napisali John Rogers, Tami Sagher oraz Harper Dill. Powstał on na podstawie powieści graficznej autorstwa Bobby'ego Crosby'ego.

W pozostałych rolach w filmie "Marry Me" zobaczymy Chloe Coleman i Sarah Silverman. Na oficjalnym koncie filmu na Instagramie można zobaczyć króciutką zapowiedź filmu, w której pobrzmiewają rytmy tytułowej piosenki.