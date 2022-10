Nela Zawadzka jako 10-latka wzięła udział w pierwszej edycji "The Voice Kids" w TVP. Uczestniczka wykonała w programie utwór "Meluzyna" i podbiła błyskawicznie serca trenerów.

Zachwycony był przede wszystkim Dawid Kwiatkowski, który podczas jej występu nie mógł usiedzieć w miejscu. Swoje fotele odwrócili też Edyta Górniak oraz Tomson i Baron, który nie kryli zaskoczenia tym, kogo przed sobą zobaczyli. Ostatecznie 10-latka znalazła się w drużynie Dawida. Nagranie z "The Voice Kids" obejrzano na Youtube ponad 23 miliony razy.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nela Zawadzka w "The Voice Kids" TVP

Nela Zawadzka w "The Voice Kids". Jak jej poszło?

Nela Zawadzka w "The Voice Kids" doszła do finału programu. W trakcie bitew zaśpiewała razem z Zuzią Janik i Nataszą Kotlarska piosenkę Avril Lavigne "Girlfriend". Następnie w sing off uczestniczka ponownie wykonała "Meluzynę" i tym przekonała Kwiatkowskiego, aby zabrał ją do finałowego odcinka razem z Kubą Szmajkowskim i Antkiem Scardiną.

W finale musiała uznać wyższość chłopców w swojej drużynie. Pierwszą edycję "The Voice Kids" wygrała natomiast Roksana Węgiel od Edyty Górniak.



Jak dziś wygląda Nela Zawadzka?

Od udziału Zawadzkiej w "The Voice Kids" minęło już ponad pięć lat. W tym czasie Nela rozwijała swoją karierę. W 2019 roku zaśpiewała dwa supporty przed koncertami Dawida Kwiatkowskiego w Gdańsku i Toruniu. Również w 2019 roku przygotowała piosenkę na Eurowizję Junior - "Życie to gra".

Swoich sił 15-letnia Nela próbowała również na deskach Teatru Capitol, gdzie miała okazję gościnnie zagrać w musicalu "Friends", wystąpiła też w sztuce "Dreams". Była również prowadzącą "Teleranek" w TVP ABC.



Byłą uczestniczkę "The Voice Kids" na Instagramie śledzi ponad 7,5 tys. użytkowników. Na TikToku ma 14 tys. obserwujących.