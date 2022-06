Jego piosenki śpiewała cała Polska. Co stało się z Maciejem Kossowskim?

Wiadomości

"To była, blondynka, ten kolor włosów tak zwą, sprawiła, że miałem wakacje koloru blond" - to jeden z wakacyjnych przebojów, które powracają każdego lata. Wyśpiewał go Maciej Kossowski, najbardziej znany mieszkaniec Grudziądza, który z Cyganami powędrował w świat...

Maciej Kossowski na Festiwalu w Opolu 1969 roku /Andrzej Wiernicki / Agencja FORUM