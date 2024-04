Łukasz Zagrobelny ( posłuchaj! ) to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Swój pierwszy solowy album studyjny zatytułowany "Myśli warte słów" wydał we wrześniu 2007 roku. Promował go singlami "Nieprawda" i "Życie na czekanie" ( posłuchaj! ), które bardzo szybko podbiły listy przebojów.

Rok później ukazał się wielki przebój "Nie kłam, że kochasz mnie". Duet z Eweliną Flintą promował komedię romantyczną "Nie kłam kochanie" Piotra Wereśniaka z Piotrem Adamczykiem, Martą Żmudą Trzebiatowską, Beatą Tyszkiewicz i Grażyną Szapołowską w rolach głównych.

Dyskografię 48-letniego obecnie wokalisty zamyka album "Symfonicznie" (2013). W późniejszych latach wypuszczał jeszcze single "Dotrę do ciebie", "Tylko z tobą chcę być sobą", "Gdy jesteś tu" i "Jeszcze nie raz". Jesienią 2019 r. przypomniał się szerszej publiczności w 12. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsatu ostatecznie zajął 4. miejsce, a najwyżej oceniono jego występy w roli Tiny Turner, Grzegorza Turnaua i Demisa Roussosa.

Łukasz Zagrobleny powraca. "Błądzimy od nowa"

Teraz prezentuje nową piosenkę "Za nami błędy" ( sprawdź! ), która kontynuuje styl charakterystyczny dla Łukasza Zagrobelnego, ale w znacznie nowocześniejszym wydaniu. Za produkcję muzyczną odpowiada team Wolf House (m.in. Roxie Węgiel).



"To piosenka o tym, że popełnianie błędów zawsze będzie leżeć w ludzkiej naturze. Upadamy, podnosimy się, a za chwilę błądzimy od nowa. Siła i wnioski, jakie możemy wynieść z własnych porażek, kształtują naszą dojrzałość" - opowiada Łukasz Zagrobelny.

Za teledysk odpowiada Tomek Kuczma.