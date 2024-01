O swoim odejściu z Arch Enemy w - jak to określono - przyjaznej atmosferze 52-letni gitarzysta z USA poinformował tuż przed końcem roku."Mój czas w Arch Enemy dobiegł końca. Granie i koncertowanie z nimi (przez dziewięć lat!) było dla mnie świetną zabawą, nadszedł jednak czas, by rozpocząć nowy rozdział w moim życiu" - napisał Jeff Loomis, dziękując muzykom Arch Enemy za wspólną przygodę.

"Obecność Jeffa w szeregach Arch Enemy przez blisko dekadę sprawiła nam ogromną radość. Szanujemy jego decyzję o wycofaniu się z Arch Enemy i życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach" - powiedział Michael Amott, grający na gitarze założyciel Arch Enemy.

Reklama

Lider zespołu ujawnił także nazwisko następcy Loomisa. Nowym gitarzystą Arch Enemy został Amerykanin Joey Concepcion, który już w 2018 roku zastępował Jeffa na paru europejskich festiwalach. 33-letni muzyk, który od lat realizuje się również jako artysta solowy, znany był wcześniej m.in. z grup The Absence, Armageddon i Sanctuary.

Jeff Loomis - kim jest?

Przypomnijmy, że Jeff Loomis dołączył do melodyjnych deathmetalowców z Arch Enemy w 2014 roku. Możemy go usłyszeć na dwóch albumach formacji: "Will To Power" (2017 r.) i "Deceivers" (2022 r.). W latach 1992-2011 był gitarzystą i głównym autorem muzyki w szeregach cenionej amerykańskiej grupy Nevermore. W swoim muzycznym dorobku Loomis ma także dwie płyty solowe: "Zero Order Phase" (2008 r.) i "Plains Of Oblivion" (2021 r.). Warto też dodać, że w 1989 roku, mając 18 lat, starał się o posadę gitarzysty prowadzącego Megadeth, którą ostatecznie objął Marty Friedman.

Zobacz Jeffa Loomisa w solowej kompozycji "Sibylline Origin":

Wideo Jeff Loomis brings new meaning to metal with Sibylline Origin on EMGtv

Sprawdźcie także koncert Arch Enemy na niemieckim Summer Breeze Open Air 2018, na którym Loomisa zastępował Joey Concepcion: