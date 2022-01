Arch Enemy: Album "Deceivers" gotowy. Kiedy premiera?

"Deceivers", pierwsza od pięciu lat płyta melodyjnych deathmetalowców z Arch Enemy, będzie mieć swą premierę 29 lipca nakładem niemieckiej Century Media Records.

"Świętując niedawno 25. urodziny zespołu oraz mając na uwadze to, że wydajemy teraz 11. album studyjny, można by łatwo wyjść z założenia, że będziemy kluczyć i zachowywać pozory. W rzeczywistości, jeśli chodzi o Arch Enemy i nasz nowy album 'Deceivers', nic nie mogłoby być dalsze od prawdy" - o mobilizacji w obozie Arch Enemy zapewnił gitarzysta Michael Amott.

Następcę longplaya "Will To Power" z 2017 roku promują single "Deceiver, Deceiver" i "House Of Mirrors". “Handshake With Hell", kolejny nowy utwór z "Deceivers", mamy poznać w piątek, 4 lutego.

Przypomnijmy, że "Deceivers" będzie drugą płytą Arch Enemy z kanadyjską wokalistką Alissą White-Gluz, a zarazem pierwszą z pełnowartościowym udziałem amerykańskiego gitarzysty Jeffa Loomisa, byłego członka Nevermore.



Teledysk do opublikowanego w grudniu 2021 roku singla "House Of Mirrors" Arch Enemy możecie zobaczyć poniżej:

Clip Arch Enemy House Of Mirrors

Na płycie "Deceivers" usłyszymy 11 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Handshake With Hell"

2. "Deceiver, Deceiver"

3. "In The Eye Of The Storm"

4. "The Watcher"

5. "Poisoned Arrow"

6. "Sunset Over The Empire"

7. "House Of Mirrors"

8. "Spreading Black Wings"

9. "Mourning Star"

10. "One Last Time"

11. "Exiled From Earth".