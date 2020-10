Jeden dzień z życia Krzysztofa Ibisza. Zobacz teledysk Sławomira "Totalny Love"

"Totalny Love" to kolejny singel z nadchodzącej drugiej płyty Sławomira Zapały pt. "The Best Of". W teledysku gościnnie wystąpił Krzysztof Ibisz.

"The Best Of" to drugi album studyjny Sławomira. Znajdzie się na nim 15 utworów, w tym "Weselny Pyton" - teledysk do pierwszego singla wokalisty rocko polo obejrzano 12,5 miliona razy.

Widzimy w nim Krzysztofa Ibisza, który bierze ślub z żoną Sławomira Kajrą. Teledysk do utworu "Totalny Love" kontynuuję historię znaną z poprzedniego wideo.

Tym razem widzimy dzień z życia prezentera Polsatu. Klip nagrany jest z perspektywy pierwszej osoby. W teledysku pojawiają się też m.in. Paulina Sykut-Jeżyna, Elżbieta Romanowska oraz Andżela, w role której wcieliła się Honorata Witańska.



Wspólne zdjęcie aktorki i Sławomira na jego Instagramie wzbudziło spore poruszenie. Fani zastanawiali się, czy na zdjęciu znajduje się ucharakteryzowana Kajra.

Poprzedni album wokalisty - "The Greatest Hits" z 2017 roku - pokrył się platyną i przyniósł takie przeboje jak: "Megiera", "Ni mom hektara" i "Miłość w Zakopanem" (diamentowy singel).



