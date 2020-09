Jean-Claude Van Damme w teledysku francuskiego duetu. Za kamerą stanęła jego córka

Teledysk "ULTRARÊVE" francuskiego duetu producenckiego AaRON podbija sieć. W klipie wystąpił słynny aktor kina akcji Jean-Claude Van Damme, a na jego życzenie reżyserką teledysku została córka - Bianca.

W teledysku do "ULTRARÊVE", który nakręcony został w Los Angeles, Jean-Claude Van Damme tańczy m.in. na parkingu, na pustyni oraz nad Pacyfikiem.



Na wyraźną prośbę gwiazdora reżyserką teledysku została jego córka - gwiazda fitness i aktorka Bianca Van Damme. 29-latka w przeszłości myślała o karierze sportowej (łyżwiarstwo szybkie), jednak w wyniku poważnej kontuzji musiała porzucić te plany.

Bianca po zakończeniu kariery sportowej, zainteresowała się aktorstwem. Grała m.in. u boku swojego ojca w takich filmach jak "Strażnik granicy", "Obóz integracyjny" i "Bunt obcych". Ponadto zainteresowała się też produkcją filmową i reżyserią. Jej matką jest kulturystka Gladys Portugues.

"Jean-Claude skontaktował się z nami i powiedział nam, jak wiele znaczy dla niego ten utwór. Zaoferował nam nakręcenie klipu w Los Angeles, w niebywałej scenerii i z jego córką za kamerą. Sen stał się rzeczywistością" - tłumaczyli muzycy.



Słynny aktor w cały projekt zaangażował również swojego syna - Krisa - który został operatorem.

"ULTRARÊVE" promuje płytę duetu "Anatomy of Light", która ukaże się 18 września. To następca dobrze przyjętego krążka "We Cut the Night" z 2015 roku. Poprzednią płytę promował teledysk do singla "Blouson Noir" z rolą Johna Malkovicha.