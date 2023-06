Jary Oddział Zamknięty z nowym singlem. Zobacz klip do utworu "Gul Gul"

"Gul Gul" to tytuł nowej piosenki zespołu Jary Oddział Zamknięty. Utwór porusza tematykę picia alkoholu, a dokładniej jego ciemnych stron i tak zwanego "kultu picia".



"Kult picia jest wszechobecny nie tylko w Polsce... I był odkąd pamiętam. Dzisiaj patrzę na to zjawisko z dystansu, gdyż od wielu już lat nie używam alkoholu. To nie jest piosenka antyalkoholowa, raczej przeciwko życiu w nieustannej malignie. Ten stan może powodować wiele negatywnych rzeczy. Pracoholizm, złość, hazard, przemoc. nieuważność. To domena naszych czasów" - opowiada o utworze Krzysztof Jaryczewski.

Za teledysk, który ilustruje ten kult, odpowiada Hultaj Film. "Krzysztof Jaryczewski w trumnie?! Nie dla ludzi o słabych nerwach!" - ostrzega zespół.