Janusz Panasewicz rzucił alkohol. "Zdecydowałem się na radykalne posunięcie"

W rozmowie z NaTemat Janusz Panasewicz ujawnił, że został całkowitym abstynentem. Wokalista wyznał, że ma to związek z wpływem alkoholu na jego formę.

Janusz Panasewicz zdradził, że skończył z piciem alkoholu /Łukasz Kłos / Reporter

Janusz Panasewicz na polskiej scenie obecny jest od prawie 40 lat. To niekwestionowana legenda, głos, którego słuchają kolejne pokolenia.

Reklama

Lider Lady Pank wielu osobom kojarzy się nieodzownie z rock'n’'ollowym trybem życia.

"To były hipisowskie, wariackie czasy" - mówił w rozmowie z gazetą "To i Owo". "Ten zespół nigdy pokorny nie był i nie będzie, ale zadym nie robimy, bo już nam się nie chce. Swoje zrobiliśmy. Czekamy na godnych następców" - dodawał.



Sopot Top of the Top Festival: 35 lat Lady Pank i hołd dla Kory 1 / 9 Zobacz zdjęcia z jubileuszu 35-lecia Lady Pank podczas Top of the Top Sopot Festival 2018 - Janusz Panasewicz Źródło: AKPA udostępnij

Po przerwie pandemicznej Lady Pank ponownie ruszyli w trasę. Zagrali koncerty m.in. w Ostródzie, Ustroniu i Kołobrzegu. O powrocie Janusz Panasewicz porozmawiał z dziennikarzem NaTemat. W pewnym momencie rozmowa zeszła na alkohol.

Panasewicz zdradził, że całkowicie rzucił używkę.

"Jakiś czas temu poczułem, że alkohol wywołuje jakieś problemy z kondycją, śpiewaniem... Tak więc zdecydowałem się na radykalne posunięcie - zostałem stuprocentowym abstynentem. Czuję się z tym naprawdę świetnie, okazało się, że jednak można tak żyć. No i grać naprawdę dobrą muzykę, bez zadyszki" - stwierdził.

Wokalista przyznał też, że nigdy nie posiadał tajemnego sposobu na radzenie sobie z kacem poza snem. Dodał też, że również teraz regeneracja organizmu jest dla niego kluczowa.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Panasewicz i Borysewicz jak Jagger i Richards? INTERIA.PL

"Po koncercie uciekam do pokoju hotelowego, coś tam jeszcze obejrzę albo przeczytam, po czym zasypiam. Przecież to najwspanialsza z metod regeneracji i umysłu, i ciała, włączając w to struny głosowe" - dodał.

W najbliższych tygodniach Lady Pank zagrają m.in. w Sopocie, Płocku i Opolu.