Gitarzysta Jan B. znany jest z wielu kontrowersji i to nie jego pierwsze problemy z prawem. Od lat słynie z rockowego stylu życia i przyznaje się do korzystania z używek. Tym razem muzyk trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.



"Super Express" ujawnia szczegóły sprawy.

Muzyk usłyszał zarzuty wyłudzenia podatku VAT i świadomego posługiwania się fałszywymi fakturami na ok. 200 tys. zł oraz ok. 50 tys. zł niezapłaconego VAT-u. Chodzi o promocję trasy koncertowej z wakacji 2018 roku.

"B. świadomie posługiwał się fałszywymi fakturami VAT, aby dopuszczać się oszustw podatkowych" - mówi źródło tabloidu. W prokuraturze spędził prawie 1,5 godziny i nie chciał komentować sprawy.

Jan B. usłyszał zarzuty. Jest komentarz prokuratury

"Prokuratura Regionalna w Warszawie od grudnia 2019 roku prowadzi śledztwo przeciwko 48-letniemu mężczyźnie zarządzającemu tzw. agencją eventową. Jest on podejrzany o popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej poprzez wystawianie faktur poświadczających wykonanie fikcyjnych usług na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł. Śledztwo zostało zainicjowane m.in. zawiadomieniami złożonymi przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie (...) Wśród kilkudziesięciu osób biorących udział w procederze znalazły się również osoby publicznie znane, w tym przedstawiciele świata show biznesu. Aktualnie są wykonywane z tymi osobami czynności procesowe w postaci ogłaszania postanowień o przedstawieniu zarzutów. Do czasu wykonania czynności z udziałem wezwanych osób, Prokuratura Regionalna w Warszawie nie będzie informowała o szczegółach zarzutów, jak również kogo one dotyczą" - taki komunikat pojawił się na stronie prokuratury.