James Blunt nigdy nie ukrywał, że ma poczucie humoru. Niektóre jego żarty mogą bawić, inne są tak specyficzne, że rozumie je pewnie sam autor. Teraz przygotował zabawny klip, którym promuje najnowszą piosenkę, "Adrenaline".

Singel promuje kompilację "The Stars Beneath My Feet (2004-2021)". W klipie widzimy Jamesa Blunta w różnych rolach - jako uzależnionego od adrenaliny faceta, który próbuje wszystkiego, co daje mu zastrzyk energii. Blunt wciela się w spadochroniarza, zjeżdża na snowboardzie czy na kolejce górskiej. Za reżyserię wesołego klipu odpowiada Moon. Z kolei producentami nagrania są Loose Change i Dan Grech.

Reklama

"Jeśli marzyliście o tym by przekonać się, jak to jest skoczyć ze mną ze spadochronem, to śmiało, obejrzyjcie ten teledysk" - zachęca Blunt. Klip dotąd obejrzało już ponad 150 tysięcy osób.

Clip James Blunt Adrenaline

Sprawdź teledysk do utworu "Adrenaline" w serwisie Teksciory.pl



Na podsumowującym 17-letnią karierę wydawnictwie "The Stars Beneath My Feet (2004-2021)" znalazły się zarówno nowe piosenki - "Love Under Pressure", "Unstoppable", "Adrenaline" i "I Came For Love" - jak i cztery nagrania koncertowe, w tym z występu na festiwalu Glastonbury. Zestaw uzupełniają doskonale znane przeboje, w tym oczywiście "You’re Beautiful", "Goodbye My Lover", "1973", "Bonfire Heart" i "Stay The Night".

Podczas trwającej prawie 20 lat kariery, James Blunt sprzedał 23 miliony płyt, zdobył 2 statuetki BRIT oraz 2 Ivor Novello, a także był 5-krotnie nominowany do Grammy.

Najpopularniejszy album muzyka, czyli "Back To Bedlam" z 2004 roku, niedawno został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się albumów dekady. Jego ostatnia studyjna płyta pt. "Once Upon A Mind" ukazała się w październiku 2019 roku.