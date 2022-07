Choć plotkowano o udziale Jamali w programie od jakiegoś czasu, to dopiero teraz pojawiło się oficjalne potwierdzenie. Wiadomo już, że udział piosenkarki nie ograniczy się jedynie do pokazywania jej tanecznych popisów i nagłaśniania losów Ukraińców.

Jamala uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"

W trakcie trwania występów wokalistki będzie prowadzona zbiórka pieniędzy. "Jest mi miło ogłosić, że podczas programu będziemy ogłaszać nowych fundatorów, którzy zechcą wesprzeć Ukrainę dotkniętą wojną. Dziękuję, fundacjo Polsat" - napisała na Instagramie.

"Potwierdzenie mojego udziału w 'Tańcu z gwiazdami' to dla mnie przede wszystkim okazja, by przypomnieć o moim domu. O milionach ludzi, którzy cierpią i o tym, jak ważne jest ich wsparcie. Świat nie może się nami zmęczyć. Ukraina nie może zniknąć z anteny, dopóki nie wygramy [wojny - przyp. red.]" - pisze gwiazda.

Wideo