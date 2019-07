Jakub i Dawid w polskiej wersji "You Need To Calm Down" Taylor Swift. M.in. Biedroń, Rabiej i Pestka

Para gejów Jakub i Dawid przygotowała polską wersję klipu "You Need To Calm Down" Taylor Swift. Do współpracy zaprosili 140 osób związanych z polskim środowiskiem LGBT.

"You Need To Calm Down" to drugi teledysk Taylor Swift promujący jej siódmy album studyjny "Lover". Jego premiera zaplanowana została na 23 sierpnia.



W piosence amerykańska gwiazda apeluje do swoich krytyków oraz przeciwników środowiska LGBTQ o wstrzymanie się od agresywnego zachowania.

17 czerwca do sieci trafił klip do singla, którego twórcami była sama Swift oraz Drew Kirsch. Obecnie licznik wyświetleń wskazuje blisko 100 mln odsłon.

W teledysku przewija się plejada gwiazd: Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, prowadzący program "Porady różowej Brygady" (Antoni Porowski, Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Tan France oraz Bobby Berk), Billy Porter, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon i Hannah Hart.

Polską wersję klipu postanowili przygotować Jakub Kwieciński i Dawid Mycek. O parze gejów po raz pierwszy zrobiło się głośno w połowie 2016 r. za sprawą wakacyjnego wideo nakręconego nad polskim morzem do piosenki "Some Other Summer" Roxette. Nagranie po kilku dniach trafiło do Pera Gessle, lidera szwedzkiej formacji.

Jakub i Dawid (w czerwcu 2017 r. wzięli ślub na Maderze w Portugalii) nagrali jeszcze swoje klipy do piosenek RedOne'a, Beaty Kozidrak, Mariah Carey, George'a Michaela i Margaret.

Teraz postanowili sięgnąć po przebój Taylor Swift, by zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację środowiska LGBT w Polsce.

Udział w teledysku wzięło 140 osób, a wśród nich Robert Biedroń z Krzysztofem Śmiszkiem, Paweł Rabiej z Michałem Cessanisem, zwycięzca "Top Model" Radek Pestka z Romkiem Gelardem, uczestnicy programów "Big Brother" i "Gogglebox" - Łukasz Darłak i Mariusz Kozak, Nauczyciel Roku 2018 - Przemysław Staroń oraz najsłynniejsze polskie drag queens Kim Lee, Adelon i Vanessa Odessa.

Klip powstał z samodzielnych nagrań uczestników.