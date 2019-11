Jak wyglądały ostatnie dni Freddiego Mercury'ego. Elton John ujawnia

Promujący swoją książkę "Me" Elton John tym razem zdradził, jak wyglądały ostatnie dni Freddiego Mercury'ego. "AIDS mnie przerażało, a jego stan fizyczny był równie straszny" – mówił na specjalnym spotkaniu muzyk.

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 r. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, nie komentował go publicznie i do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Dopiero na dzień przed śmiercią wydał oficjalne oświadczenie, w którym przyznał, że choruje na AIDS. Przyczyną śmierci Mercury'ego było zapalenie płuc będące skutkiem osłabienia organizmu.

Pierwsze plotki o chorobie pojawiły się w brytyjskich mediach w 1986 r. To wtedy Mercury miał zrobić test na HIV. Jego partner Jim Hutton po latach wyjawił, że u wokalisty wykryto AIDS w kwietniu 1987 r.

Elton John z Freddiem Mercurym utrzymywał bardzo dobre relacje, jednak jak sam przyznał, pod koniec życia lidera Queen, spotkania artystów odbywały się dużo rzadziej. Muzyk zdradził, że był przerażony tym, co z człowiekiem robi AIDS oraz tym, jak fizycznie zmienił się Mercury. "Trudno było na niego patrzeć" - opowiadał Brytyjczyk.



Pianista i wokalista w rozmowie z aktorem Davidem Walliamsem wspomniał również, jaki prezent dostał od Freddiego w jego ostatnie święta.

"W świąteczny poranek, nasz wspólny przyjaciel Tony King przyniósł mi od niego poszewkę na poduszkę. Jak mogłeś przeczytać w książce moje dragowe imię brzmiało Sharon, a Freddiego Melina. Do pięknie pomalowanej poszewki dołączony był liścik: 'Droga Sharon, zobaczyłem to na aukcji i pomyślałem, że to ci się spodoba. Kocham cię, Melina'. Umierał, ale wciąż pamiętał o przyjaciołach. Wciąż mam poduszkę z tą poszewką przy łóżku" - stwierdził.

"Taką właśnie osobą był. Miał w sobie ogromne pokłady miłości i życia" - dodał John. Pełny zapis wywiadu zostanie pokazany na facebookowej platformie wideo Facebook Watch.



Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Elton John opowiadał m.in. o swoich problemach zdrowotnych, które mogły doprowadzić go do śmierci oraz o trudnej relacji z Georgem Michaelem, który nie chciał pomocy od swoich znajomych.



