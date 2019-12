Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia u Viki Gabor?

12-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior w rozmowie z RMF-em opowiedziała o tym, jak wyglądają jej święta Bożego Narodzenia.

Viki Gabor zdradziła, jak spędza święta /Jan Bielecki / East News

Wiktoria Viki Gabor to 12-letnia wokalistka mieszkająca w Krakowie. Szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału.

Reklama

29 września wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces". Po pokonaniu 12-letniej Gabrieli Katzer i 11-letniej Nikoli Fiedor została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2019.

Na Eurowizji Viki Gabor wykonała piosenkę "Superhero". Była najlepsza w głosowaniu widzów i druga w głosowaniu juniorów.

Dzięki zwycięstwie w konkursie młoda Polka zdobyła ogromną popularność. Jacek Kurski zaprosił 12-latkę na Sylwestra Marzeń z Dwójką, wkrótce Gabor zadebiutuje również w serialu.



Zimowa ramówka TVP: Viki Gabor i Zenon Martyniuk na gali 1 / 11 Viki Gabor i Cleo Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Przy okazji stacja RMF zapytała wokalistkę, jak spędza święta. Szybko okazało się, że Viki nie przepada za jedną z najpopularniejszych polskich potraw.

"Nie lubię pierogów. (...) Pomagam babci w pieczeniu, robię sałatki. Bardzo lubię święta! (...) Mama wszystko robi. Ja z siostrą jej pomagamy tylko" - wyznała.