Jak wygląda córka Teresy Werner? Są jak dwie krople wody!

Od 2010 roku mężem wokalistki jest Wiesław Werner. "Od pierwszego momentu, gdy spotkałam Wiesława, wyczułam, że to właściwy dla mnie mężczyzna. Wiedziałam, że on akceptuje mnie taką, jaką jestem, i nie będę musiała ukrywać swoich wad. To ważne" - mówiła o ich relacji.

Przez długo też nie było wiadomo, kim jest mężczyzna, jednak przy okazji święta św. Floriana, patrona strażaków, Werner zdradziła, że jej mąż działa właśnie w straży.

Z pierwszego małżeństwa Teresa Werner ma 43-letnią córkę Joannę.

Kim jest córka Teresy Werner? Co za zdjęcia!

Córka artystki pracuje w firmie farmaceutycznej, a w wolnych chwilach realizuje swoje pasje. Jedną z nich są podróże.

Reklama

Ze zdjęć można zorientować się, że była m.in. w Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, na wyspach Zielonego Przylądka, w Pakistanie, Kenii i Dubaju.