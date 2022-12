Przypomnijmy, że 19 listopada odbył się finał 13. sezonu "The Voice of Poland" zwycięzcą został Dominik Dudek, podopieczny Tomsona i Barona. W finale zaśpiewał m.in. autorską piosenkę "Wydaje się".

Jako zwycięzcą Dominik Dudek otrzymał 50 tys. złotych, kontrakt płytowy, statuetkę "najlepszego głosu Polski" oraz - specjalnie od TVP - zaproszenie na koncert Premier na Festiwalu w Opolu.

Dominik Dudek zaprosił TVP do rodzinnego domu. Tam teraz mieszka

Dominik Dudek pochodzi z miejscowości Młynne koło Limanowej. Przed programem mieszkał również w Krakowie, gdzie też pracował w firmie budowlanej swojego ojca. Zwycięzca "The Voice of Poland" w przeszłości mieszkał też w Katowicach, gdy studiował na Akademii Muzycznej.

Reklama

"Akademię skończyłem na saksofonie, ale miałem też fortepian, gram na gitarze, gram na basie, perkusji..." - opowiadał w "Pytaniu na Śniadanie".



Zdjęcie Dominik Dudek i jego prowizoryczne studio nagraniowe w rodzinnym domu / TVP

Obecnie Dominik Dudek szykuje się do przeprowadzki do Warszawy. Dlatego też tymczasowo ponownie zamieszkał w domu rodzinnym.

I to właśnie tam wokalista zaprosił Mateusza Szymkowiaka i kamery TVP z programu "Pytanie na Śniadanie".

Dominik Dudek o swojej dziewczynie i karierze

Wokalista, który pokazał w domu swoje tymczasowe studio nagraniowe, zapowiedział, że po przeprowadzce, intensywnie rozpoczyna prace nad debiutanckim albumem. Do Warszawy przeprowadzi się ze swoją dziewczyną, która ma w stolicy robić specjalizację lekarską.

Dudek zdradził również, że swoją dziewczynę Olę poznał na jednym z internetowych serwisach randkowych. Spotkali się jeszcze tego samego dnia.



Zdjęcie Dominik Dudek z Mateuszem Szymkowiakiem / TVP

Tomson i Baron o Dominiku Dudku z "The Voice of Poland"

"Nieagresywne dotarcie do słuchacza, umiejętne skupienie na sobie atencji, stojąc i śpiewając, czując i wiedząc to, o czym się śpiewa. To nie zdarza się zbyt często. Poza tym to nietuzinkowy głos. Facetów z takim głosem nie ma dużo. To jest perełka. Więc szybciutko proszę słuchać jak najwięcej nowych singli Dominika i wbić go na szczyty list przebojów" - mówił po finale programu Tomson.