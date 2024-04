Jak dobrze znasz piosenki Cleo? 5/10 to już sukces!

"Łowcy gwiazd", "My słowianie", "Bratnie dusze" — to tylko niektóre hity, które mamy dzięki Cleo. Oto 10 pytań dotyczących jej twórczości. Zapraszamy do quizu!

