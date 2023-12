Kanał Brick Experiment Channel zajmuje się na Youtube prezentowaniem ciekawych testów związanych z klockami Lego. Na jednym z filmów autor kanału zbudował gitarę z klocków, a następnie zaprezentował trzy proste piosenki.



W jednym z komentarzy otrzymał natomiast wyzwanie, aby na klockowej gitarze zagrał przebój DragonForce - "Through The Fire And Flames". Autor kanału podołał zadaniu, jednak zrobił to z wydatną pomocą montażu.

Reklama

Ostatecznie nagranie, na którym mężczyzna gra na Lego-gitarze podbiło sieć. W ciągu kilku miesięcy obejrzano je ponad trzy miliony razy. Internauci byli pod wrażeniem.

"To naprawdę niesamowite. Twój talent jest ogromny w wielu aspektach", "Jako gitarzysta mogę tylko napisać, że wygląda to świetnie", "Jednym z moich ulubionych gatunków są covery na absurdalnych instrumentach. To jest znakomite" - czytamy w komentarzach.

DragonForce wróci z nowym albumem

Londyńska grupa Dragonforce wykonuje muzykę spod znaku power metalu. Grupa zapowiedziała, że wróci z nowym materiałem w nowym roku.

Dziewiąty album nominowanego niegdyś do nagrody Grammy składu ujrzy światło dzienne 15 marca 2024 roku nakładem austriackiej Napalm Records.



Wideo 1% Lego Guitar Skills 99% Editing Skills