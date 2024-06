Jacek Kurski do tej pory znany był przede wszystkim jako prezes TVP. Po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zostało odsunięte od rządów stracił jednak posadę. Nigdy nie krył się z tym, że jest wielkim fanem muzyki disco-polo, a do programów i festiwali organizowanych przez Telewizję Polską zapraszał głównie wykonawców tego gatunku muzycznego. Ostatnio udało mu się spełnić osobiste marzenie - wystąpił u boku największych gwiazd polskiego disco. Jak do tego doszło?

Jacek Kurski wystąpił na festynie w Wyszkowie

Niedawno w Wyszkowie, mieszczącym się w województwie Mazowieckim, został zorganizowany festyn, który zgromadził tłumy fanów disco-polo. Na scenie odbyły się liczne koncerty i jedno zaskakujące wydarzenie. Swoimi popisami wokalnymi pochwalił się sam Jacek Kurski. Udało mu się wystąpić u boku Zenka Martyniuka, którego twórczość niezmiernie sobie ceni. Podsumował to wydarzenie jako spełnienie jednego ze swoich największych marzeń.

Marzenie Jacka Kurskiego się spełniło

"Wystąpić z Zenkiem Martyniukiem na dużej scenie: marzenia się spełniają. Wyszków: dziękuję za niezapomniany wieczór" - wyznał Jacek Kurski po występie z gwiazdorem.

Były prezes TVP wystąpił w roli wokalisty Bayer Full

Jacek Kurski definitywnie zawładnął sceną na pikniku w Wyszkowie, bowiem pojawił się na niej ponownie. Tym razem towarzyszył zespołowi Bayer Full i chwilowo wkroczył w rolę lidera grupy. U boku wokalisty, Sławomira Świerzyńskiego, odśpiewał wymowny tekst jednego z największych hitów disco-polo. "Wszyscy Polacy to jedna rodzina" - wybrzmiało z ust byłego prezesa TVP.

Po występach Jacka Kurskiego w mediach społecznościowych zawrzało

Jacek Kurski w mediach społecznościowych podziękował zespołowi Bayer Full za występ w Wyszkowie, a także zamieścił filmik, na którym pochwalił się swoimi wokalnymi popisami. Nagranie wywołało lawinę komentarzy. Pojawiły się głosy, zapowiadające wielką karierę muzyczną byłemu prezesowi TVP, a także te, których zdaniem nie nadaje się on do występów scenicznych.

"Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. W Wyszkowie, na Mazowszu, w kraju i zagranicą. Z serca dziękuję Sławkowi Świerzyńskiemu i Bayer Full za udział i poprowadzenie tego wyjątkowego wydarzenia" - napisał Kurski na platformie X.