Czy Zenek Martyniuk powinien się bać sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja wkracza w każdą branżę, a muzyka nie jest tu wyjątkiem. Rok 2023 przyniósł sensację, gdy Akademia Grammy zaakceptowała utwór wygenerowany przez AI w wykonaniu Drake'a i The Weeknda do nominacji. Piosenka "Heart On My Sleeve", z tekstem napisanym przez człowieka, ale wokalami stworzonymi przez AI, została jednak ostatecznie wycofana z rywalizacji, a dyrektor Akademii, Harvey Manson, odwołał swoje wcześniejsze słowa.

Dyskusje na temat wpływu AI na muzykę pojawiły się również przy okazji Eurowizji. Europejska Unia Nadawców rozważa wprowadzenie zapisu, że "kreatywność powinna pochodzić od ludzi, a nie od maszyn", aby zapobiec całkowitej przemianie konkursu. Wielu artystów, w tym Billie Eilish i Nicki Minaj, wyraża obawy dotyczące "drapieżnego" wykorzystania AI. W liście otwartym zaapelowali o ochronę przed technologią, która może zastąpić ludzki talent i uczciwe wynagrodzenie za twórczość.

Sztuczna inteligencja w polskiej muzyce: Początki i wyzwania

W Polsce zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji w muzyce jest jeszcze mało odczuwalne. Jednakże, pionierzy tacy jak Wojtek Urbański i Karolina Czarnecka już eksplorują możliwości tej technologii. Czarnecka stworzyła piosenkę "DNO" wykorzystując swój wygenerowany przez AI wokal, co opisała jako doświadczenie zarazem przerażające i fascynujące.

Producent Wojtek Urbański, znany z duetu RYSY, rozwija projekt Dyspensa.AI, monitorujący rozwój AI w muzyce. Jak zauważa, sztuczna inteligencja już wpływa na rynek pracy artystów, a wyzwania związane z jej użyciem wiążą się z intencjami wielkich koncernów, które kontrolują tę technologię.

AI i disco polo: Nowe trendy w muzyce popularnej

Na początku 2023 roku serwis android.com.pl ogłosił, że Google stworzyło AI zdolne do tworzenia muzyki w stylu disco polo. Narzędzie MusicLM oraz Suno AI pokazują, jak łatwo algorytmy mogą generować utwory w różnych gatunkach muzycznych.

W kwietniu 2024 roku internet został zalany nowymi wersjami utworów stworzonymi przez AI, które zdobyły ogromną popularność na YouTube. Hitem stał się "cover" Paktofoniki "Jesteś Bogiem" przerobiony na disco polo, obejrzany ponad 340 tys. razy. ( Posłuchaj !)

Czy Zenek Martyniuk ma powody do obaw? W krótkim czasie raczej nie, ale bez odpowiednich regulacji, rynek może zostać zalany przez utwory generowane przez AI, które dzięki dobremu marketingowi mogą stać się nowymi hitami.

Dr Stanisław Trzciński w wywiadzie dla PAP wskazuje na rewolucję, jaką AI może przynieść, zwłaszcza w muzyce komercyjnej. Zauważa, że dynamiczne zmiany technologiczne są trudne do przewidzenia, co może prowadzić do niespodziewanych zastosowań AI w przyszłości.

