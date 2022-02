Krzysztof Skiba, czyli lider grupy Big Cyc, znany jest z krytykowania i obśmiewania poczynań rządu.

Niedawno wystąpił w teledysku do piosenki "Dziewczyna trudna jak poniedziałek" Jacka Kawalca. W klipie nowego wokalisty Budki Suflera zagrał prof. Krystynę Pawłowicz, obecnie zasiadającą w Trybunale Konstytucyjnym, a w latach 2011-2019 posłankę z listy Prawa i Sprawiedliwości.



Wcześniej artysta udzielał się aktorsko także w serialu satyrycznym "Ekler", którego akcja rozgrywała się będzie w redakcji katolickiej telewizji "Wytrwamy", a głównym bohaterem i duchowym liderem jest postać "Ojca Przewodnika". Skiba wykonał także piosenkę "Dawaj Ostro", która promuje serial.

Reklama

Teraz Krzysztof Skiba zaprezentował na swoim kanale na YouTube nowy skecz, w którym wcielił się w rolę prezesa Telewizji Polskiej - Jacka Kurskiego. Odwiedza go sam Czesław Niemen.

"Widzi Pan... Te piosenki wydają mi się ważne i chciałbym się zaprezentować w telewizji" - mówi Niemen.



Prezes Telewizji nie ma nic przeciwko, należy jednak wprowadzić do przeboju "Dziwny jest ten świat" pewne poprawki. Już sam tytuł piosenki się nie nadaje.



"Co to ku*** za tytuł jest? Skąd taki tytuł? Dlaczego świat jest dziwny? Pod naszymi rządami wszystko jest jasne i klarowne!" - tłumaczy Kurski-Skiba.



Wideo W gabinecie Prezesa telewizji

Skiba zauważa też, że Niemen pewnie chciałby wystąpić w Konkursie Eurowizji, ale "kuzyn Sasina chciał się sprawdzić w showbiznesie, więc będzie to musiało poczekać".



Skeczowy Prezes TVP ma również zastrzeżenia do słów "Lecz ludzi dobrej woli jest więcej".



"Ta Wola... Co to w ogóle jest za dzielnica... Tam Trzaskowski wygrał. Napiszmy tak: 'Lecz ludzi z Żoliborza jest więcej'. I teraz pasuje! 'Lecz Ludzi z Żoliborza jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim'!" - nawiązał Skiba do miejsca zamieszkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości - Jarosława Kaczyńskiego.



Padły też propozycje zmiany kompozytora muzyki na Sławomira Świerzyńskiego z Bayer Full, ale tego Czesław Niemen w skeczu już nie wytrzymał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Skiba: PiS przywrócił Big Cycowi młodość INTERIA.TV