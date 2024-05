Izabela Trojanowska uznawana jest za ikonę polskiej sceny muzycznej. Wokalistka obecna jest w branży już od 1971 r. Wystąpiła wtedy na koncercie "Debiuty" w Opolu i została największym odkryciem rodzimego show-biznesu. Artystka 22 kwietnia 2024 r. skończyła 69 lat. Nie ukrywa, że nie lubi rozmawiać o swoim wieku, zwłaszcza w momencie, gdy tak blisko jej do siedemdziesiątki.

Niedawno reporterka portalu ShowNews.pl postanowiła porozmawiać z Trojanowską na temat jej urodzin. Rozpoczęła wywiad od zagadnięcia o jej samopoczuciu rok przed skończeniem siedemdziesiątki. Wokalistka oburzyła się tym pytaniem. "Wie pani, co? No tak od razu na dzień dobry, ile mam lat?" - spytała zbulwersowana Trojanowska.

Izabela Trojanowska czuje się, jakby miała 18 lat

Gwiazda wychodzi z założenia, że kobiet o wiek się nie pyta. Nie była zachwycona tym, jak potoczyła się rozmowa, jednak odpowiedziała na pytanie dziennikarki. Jednocześnie ironicznie spytała, czy oprócz wieku, ma także przedstawić wszystkie swoje dolegliwości.

"Czuję się na osiemnaście i wszystko jedno, ile lat to osiemnaście obchodzę. Oczywiście to jest żart, ale za każdym razem to jest podkreślane. Chciałaby tak pani? Wszystkie choroby powiedzieć, jakie przeszłam?" - kontynuowała piosenkarka.

Z kim gwiazda świętuje swoje urodziny?

Izabela Trojanowska nie tylko unika liczenia lat, ale też nie lubi hucznie świętować swoich urodzin. Wytłumaczyła, że od zawsze woli spędzać je w gronie rodzinnym. Jej zdaniem jest to okazja do świętowania nie dla solenizanta, tylko dla jego matki.

"Urodziny staram się spędzać z najbliższymi, bo nie jest to data, którą chcę wykrzyczeć. Tak naprawdę jest to święto mojej mamy, bo to ona mnie urodziła i ciągle żyje. Na szczęście. Właśnie jutro ją odwiedzam, bo pojutrze są imieniny Zofii. Jadę do niej z pięknym naręczem bzu" - opowiedziała Trojanowska.

Okazuje się, że artystka pochodzi z rodu kobiet długowiecznych. Jej matka ma 92 lata, a w dalszym ciągu jest w znakomitej formie. Wokalistka podkreśla, że spędza z nią wszelkie uroczystości, jednak zawsze ma problem z doborem prezentu dla rodzicielki.

Drugą ważną w życiu Izabeli Trojanowskiej kobietą jest jej córka. Z nią również artystka świętuje swoje urodziny. "Właściwie lecę do Düsseldorfu z córką i będziemy razem trzymać się za ręce oraz cieszyć wspólnie spędzonym czasem" - wyznała piosenkarka.

Izabela Trojanowska zdradza, co przyczynia się do jej kwitnącego wyglądu

Izabela Trojanowska pomimo swojego wieku wygląda kwitnąco i trudno by było posądzać ją o to, że zbliża się do siedemdziesiątki. Artystka jawnie tłumaczy, że jest to zasługa wyrzeczeń oraz pieniędzy. Gwiazda stawia na aktywny tryb życia - biega i ćwiczy. Oprócz tego stosuje pewnego rodzaju zabiegi, pomagające w stymulacji mięśni. "Ostatnio E.M.S., czyli elektrostymulacja. Chodzę na masaże japońskie kobido. Polecam je wszystkim. Przede wszystkim po nich twarz jakaś taka jędrna się robi" - wyznaje Trojanowska.