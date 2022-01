Isis Gee lub Tamara Gee, czyli tak naprawdę Tamara Diane Gołębiowska, urodziła się w Seattle w Stanach Zjednoczonych, jednak z racji, że jej babcia była Polką, postanowiła spróbować rozwinąć karierę w naszym kraju.

Wokalistka zdobywała wykształcenie muzyczne już od najmłodszych lat, a po drodze miała okazję również współpracować z Tonym Bennettem, McCoyem Tynerem, The Jazz Police i Room to Move.

W 2004 roku Tamara wyszła za mąż za swojego menedżera Adama Gołębiowskiego i przeprowadziła się do Polski. Trzy lata później ukazał się jej pierwszy album "Hidden Treasure" ( posłuchaj tytułowej piosenki! ). Przy okazji piosenkarka wystąpiła w szóstej edycji "Tańca z gwiazdami", a jej partnerem był Żora Koroliow. Z występów zrezygnowała w dziewiątym odcinku po kontuzji.

Jednym z ważniejszych, o ile nie najważniejszym momentem w karierze Gee było podjęcie decyzji o wzięciu udziału w krajowych eliminacjach do Eurowizji (w 2008 roku gospodarzem był Belgrad). Wokalistka zaproponowała utwór "For Life" ( sprawdź! ), który przypadł do gustu jurorom i to właśnie Isis Gee reprezentowała nas w Serbii.

Tam jednak nie poszło jej zbyt dobrze. W półfinale zajęła dziesiąte miejsce i otrzymała "dziką kartę" od jurorów, co pozwoliło jej przejść dalej. W trakcie koncertu finałowego Gee zajęła natomiast 24. - przedostatnie - miejsce.



Po Eurowizji kariera Isis w Polsce mocno wyhamowała. Wydała co prawda album świąteczny oraz zaśpiewała na imprezie zorganizowanej przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie z okazji zaprzysiężenia prezydenta Baracka Obamy, ale po jakimś czasie zniknęła z mediów.



Okazało się, że Gee wyjechała do Włoch, gdzie została twarzą firmy kosmetycznej. W 2011 r. ukazał się jej singel "How About That?" Już pod pseudonimem Tamara Gee wydała album "Love, Tamara" (2014).

Obecnie mieszka w USA, gdzie rozwija swój własny biznes kosmetyczny. Muzykę tworzy w czasie wolnym, a zapowiedzi z tym związane umieszcza w mediach społecznościowych.

Maryla Rodowicz, która swoje 76. urodziny obchodziła w Stanach Zjednoczonych, podzieliła się zdjęciem, na którym widzimy jej urodzinowych gości. Oprócz dzieci wokalistki, a także Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa, w tle pojawiła się... Tamara Gee! Według słów Rodowicz, Tamara Gee ma być odpowiedzialna za teksty na jej nową płytę.

Na Instagramie wokalistki możemy podziwiać jej aktualny wygląd. Wokalistka w tym roku skończy 50 lat, nadal jednak imponuje formą.

