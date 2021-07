Insomnium w blasku księżyca (nowa EP-ka "Argent Moon")

"Argent Moon", nowa EP-ka podopiecznych niemieckiej Century Media Records, będzie mieć swą premierę 17 września (cyfrowo, CD w digipacku, w zestawie CD plus winyl).

"Tym razem chcieliśmy spróbować czegoś nieco odmiennego, stąd wszystkie cztery utwory na tym materiale odzwierciedlają łagodniejsze oblicze Insomnium. To ballady i łagodne melodie; akustyczne gitary i czyste wokale. Czuć w nich smutek i cierpienie, które zakradają się do serca, gdy noce stają się coraz dłuższe" - napisał Niilo Sevänen, frontman Insomnium.

Czy "Argent Moon" może wskazywać kierunek, w ktorym podążą Finowie na kolejnym longplayu? "Bez obaw, nie zmieniamy stylu. Nowy album znów będzie czymś innym. Jako że wszystkie balladowe pomysły wykorzystaliśmy na tej EP-ce, niewykluczone, że duża płyta stać będzie pod znakiem blastów. Zobaczymy" - dodał grający na basie wokalista fińskiej formacji.

Na EP-ce "Argent Moon" znajdziemy kompozycje "The Conjurer", "The Reticent", "The Antagonist" i "The Wanderer". Trzy pierwsze z nich to również single, do których nakręcono teledyski.

Najnowszym z nich jest wideoklip "The Antagonist", który możecie zobaczyć poniżej: