Insomnium o polowaniach na czarownice na nowej płycie "Anno 1696"

Dziewiąty longplay emenujących fińską melancholią melodyjnych deathmetalowców zmiksował Jaime Gomez Arellano w angielskim studiu Orgon. Mastering, w szwedzkim studiu Fascination Street, wykonał Tony Lindgren.

"'Anno 1696' to wrota do innego świata. Witajcie w roku 1696. Witajcie w piekle. To wiek niepokoju. Wiek wielkiego głodu na Północy. Polowania na czarownice przetaczają się przez całą Europę, a makabryczne procesy czarownic nawiedzają nawet odległe i majestatyczne krajobrazy Finlandii i Szwecji" - czytamy o tekstach zawartych na nowym albumie Insomnium, opartych na opowiadaniu autorstwa Niilo Sevänena, grającego na basie wokalisty zespołu.



"Straszliwym źródłem koszmarnych inspiracji były procesy czarownic w Torsåker. Dokumenty mówią o około 70 kobietach, którym ścięto głowy w tej niewielkiej szwedzkiej parafii. To autentyczna część historii! I jakby tego było mało, pojawiają się tam również mroczne opowieści o kanibalizmie i mordowaniu dzieci z czasów wielkiej klęski głodu" - precyzuje Sevänen.



W kompozycji "White Christ" usłyszymy gościnnie Sakisa Tolisa, frontmana greckiego Rotting Christ, a w utworze "Godforsaken" fińską wokalistkę Johannę Kurkelę, prywatnie żonę Tuomasa Holopainena z Nightwish.

Pierwsza od czterech lat płyta podopiecznych niemieckiej Century Media Records trafi do sprzedaży 24 lutego 2023 roku. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy. Limitowaną dwupłytową edycję CD wzbogaci EP-ka "Songs Of The Dusk" (utwory "Flowers Of The Night", "Stained In Red", "Song Of The Dusk").



Nowe dokonanie Finów pilotuje już wydany w piątek, 4 listopada, singel "Lilian". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Insomnium Lilian

Insomnium - oto program albumu "Anno 1696" (tracklista):

1. "1696"

2. "White Christ"

3. "Godforsaken"

4. "Lilian"

5. "Starless Paths"

6. "The Witch Hunter"

7. "The Unrest"

8. "The Rapids".