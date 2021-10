Talent Eleny Alexandry Apostoleanu, posługującej się pseudonimem Inna, odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy. W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance. Kim jest Inna, która 16 października skończyła 35 lat?

Rumunka karierę zaczęła w 2008 roku. Wtedy tez do sieci trafił jej singel "Hot". W 2009 roku Inna wzięła również udział w Sopot Hit Festiwal 2009, gdzie zajęła drugie miejsce. W 2011 roku ukazała się jej płyta "I Am Club Rocker".

"Moją misją jest uzupełnianie żyć ludzi o radość. Tak dorzucam swoją cegiełkę przy budowie lepszego, optymistycznego świata" - powiedziała Inna w wywiadzie dla Interii.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance. Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Dwa lata później były to już trzy miliardy. Kolejne teledyski z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.

Współpracowała m.in. z DJ-em Bobo, Timmy Trumpetem, Minelly, Flo Ridą i Daddym Yankee.

"W żaden sposób nie klasyfikuję ludzi, z którymi współpracowałam. Mocno wierzę w to, że każda z tych osób odegrała istotną rolę w moim życiu i karierze. Każda z nich zbliżyła mnie do ludzi, do których nie potrafiłam dotrzeć z moją muzyką. Jestem za to niezwykle wdzięczna" - przyznała Kasi Gawęskiej Inna.

Od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia (zastąpiła Alexandrę Stan) i Lariss.

Inna nie ogranicza się do lokalnego rynku - jesienią 2018 r. zagrała trasę koncertową w USA i Kanadzie. Album "Yo" z maja 2019 r. (wydany nakładem należącej do Jaya-Z wytwórni Roc Nation) zawierał materiał wyłącznie w języku hiszpańskim.

"Czuję, że moim domem jest Bukareszt, ale też w pewnym stopniu Barcelona. Łączenie mojego pochodzenia z międzynarodową muzyką przychodzi mi raczej naturalnie, nie muszę specjalnie się o to starać. Ale oczywiście uwielbiam, gdy moja twórczość dociera w jak najdalsze zakątki świata. Możliwości są nieograniczone!" - uważa Inna.

Dyskografię Inny zamyka pyta "Heartbreaker" z przebojem "Flashback". Wokalistka była też jurorką programów "The Voice Junior" oraz "The Masked Singer".

"Heartbreaker", który zawiera 10 utworów napisanych i wyprodukowanych w Dance Queen's House. Rumuńska wokalistka spędziła tam trzy tygodnie w izolacji z najlepszymi producentami i tekściarzami (Marco&Seba, Alex Cotoi, David Ciente i Minelli), podczas których pracowali nad albumem.

Na płycie znalazły się takie utwory jak: "Maza Jaja", "Heartbreaker", "One Reason", "Flashbacks", "Till Forever", "You and I", "Beautiful Lie", "Gucci Balenciaga", "Sunset Dinner" i "Thicky".

