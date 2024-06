InMusic Festival, który mieści się na Wyspie Młodzieży, na jeziorze Jarun w Zagrzebiu, odbędzie się już po raz 16. W dniach 24-26 czerwca na chorwackich scenach pojawią się największe gwiazdy muzyki, a wśród nich między innymi The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid i Sleaford Mods.

InMusic Festival 2024: znamy dokładny plan!

Kluczowym momentem pierwszego dnia będzie dwugodzinny występ The National. Przed nimi wstąpią również m.in. Sleaford Mods i Viagra Boys. Pierwszego dnia zagrają także zwycięzcy INmusic Breakthrough powered by Europavox, czyli Baby Elvis. Na World Stage pojawią się The Gaslight Anthem, bar italia, Skotni vrag i TV EYE, a na Hidden Stage - Deadletter, Lenhart Tapes, nemanja i zespół D.

Headlinerami drugiego dnia będą Hozier i Paolo Nutini, na dużej scenie wystąpią też Dogstar, IDEM i s-alt. W line-upie World Stage znaleźli się Gossip, Lucy Kruger & The Lost Boys, Cura i dečko oraz Orvel, natomiast na Hidden Stage zagrają Sprints, Leatherette, Muscle Tribe of Danger & Excellence oraz Željezne pilule.

Festiwal zakończy się z przytupem. Trzeciego dnia dużą scenę przejmą The Smashing Pumpkins, razem z Röyksopp, Bombay Bicycle Club i Astrid & The Scandals. World Stage będzie należała do Squid, Ibibio Sound Machine, Kiper i Dead Dog Summer. Na Hidden Stage zobaczymy z kolei Descartes a Kant, Lufthansa, Tight Grips i Extroft.

Harmonogram godzinowy dostępny jest na stronie festiwalu.

InMusic to nie tylko główne sceny. Co jeszcze przygotowali?

Oprócz koncertów organizatorzy przygotowali jeszcze wiele atrakcji. "Specjalne programy DJ-skie organizowane przez niezależne kluby muzyczne w Zagrzebiu będą rozproszone po całym terenie festiwalu, zapewniając coś dla każdego gustu - od najlepszego after party na scenie Night, elektronicznych bitów na Šuma Striborova, zróżnicowanych programów na scenie Hidden, maratonu muzyki światowej na nowej scenie Minikultura, aż po ukochaną imprezę Silent i scenę Karaoke" - czytamy w zapowiedzi.

Zarówno karnety, jak i bilety jednodniowe, nadal są dostępne.