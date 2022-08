Ingested: Szczegóły płyty "Ashes Lie Still"

"Ashes Lie Still" będzie zarazem pierwszym materiałem muzyków z Manchesteru w barwach Metal Blade Records. Wcześniej zespół związany był z m.in. Century Media Records i Unique Leader Records.

Miks i mastering nowego dokonania Ingested wykonał Christian Donaldson, kanadyjski inżynier dźwięku i gitarzysta Cryptopsy.

W utworze tytułowym z albumu "Ashes Lie Still" zaśpiewała gościnnie niejaka Julia Frau. Na nowej płycie Anglików usłyszymy też dwóch dobrze znanych gości, w kompozycji "From Hollow Words" wystąpił bowiem Sven de Caluwé, wokalista belgijskiego Aborted, zaś w numerze "All I've Lost" Matthew Heafy, frontman florydzkiego Trivium.

Siódmy longplay Ingested będzie mieć swą premierę 4 listopada (CD, na winylu, cyfrowo).



Teledysk do nowego singla "Shadows In Time" Ingested możecie zobaczyć poniżej:

Clip Ingested Shadows in Time

Sprawdźcie także opublikowany w czerwcu wideoklip "Ashes Lie Still":

Clip Ingested Ashes Lie Still (Feat. Julia Frau)

Ingested - lista utworów albumu "Ashes Lie Still":

1. "Ashes Lie Still"

2. "Shadows In Time"

3. "You'll Never Learn"

4. "Tides Of Glass"

5. "From Hollow Words"

6. "Sea Of Stone"

7. "All I've Lost"

8. "With Broken Wings"

9. "Echoes Of Hate"

10. "Scratch The Vein".