Lorde to nowozelandzka wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Szeroką popularność zdobyła w 2013 roku za sprawą albumu "Pure Heroine".

Krążek wielokrotnie pokrył się platyną na całym świecie, zapewnił artystce dwie nagrody Grammy i przyniósł światowe hity "Royals" oraz "Team". Ten drugi sprawił, że Lorde stała się najmłodszą artystką solową i jedyną pochodzącą z Nowej Zelandii, która trafiła na szczyt Billboard Hot 100 od 1987 roku.

Magazyn "Time" zamieścił gwiazdę na liście "Najbardziej wpływowych nastolatków świata", wokalistka trafiła też na słynną listę "Forbesa" 30 Under 30 oraz okładkę "Rolling Stone".

W 2017 ukazał się jej drugi album, "Melordrama", który zadebiutował na szczycie Billboard 200, dzięki czemu stała się pierwszą nowozelandzką artystką, której udała się ta sztuka. Krążek trafił na szczyt w ponad 45 krajach i zapewnił nominację do nagrody Grammy za album roku. Lorde ma na koncie ponad 12 mln sprzedanych albumów i ponad 10 miliardów streamów na całym świecie.

Jej dyskografię zamyka świetnie przyjęte przez recenzentów wydawnictwo"Solar Power" z 2021 roku.

"To przepełniona subtelnością płyta, która, jeżeli urzeka, to w sposób wyjątkowo mało inwazyjny. Przy rozbuchaniu współczesnego popu, nagranie takiego albumu przez szeroko rozpoznawalną wokalistkę to, jakby nie patrzeć, ogromna sztuka" - pisał o krążku nasz recenzent Rafał Samborski.

Siostra Lorde idzie w jej ślady. Zrobi karierę?

Teraz w ślady siostry postanowiła pójść 23-letnia Indy Yelich O'Connor. Karierę muzyczną rozpoczęła od wydania singla "Threads".



"Kocham cię tak samo, ale obawiam się, że jeśli pozwolisz mi / Rozerwać nici, które spletliśmy razem"- śpiewa młodsza siostra Lorde, a dziennikarze Consequence of Sound zauważają podobieństwo utworu do tego, co na "Solar Power" stworzyła nowozelandzka 25-letnia gwiazda.

"Wasz odzew jest niesamowity. Słyszałam swoją piosenkę w radiu!" - pisała na Instagramie Indy oraz zapowiedziała wydawanie kolejnych piosenek. Udzieliła też swojego pierwszego wywiadu magazynowi "Vogue".

"Śpiewam przez całe swoje życie. Nasz tata nucił nam Jamesa Taylora w aucie, a nasza mama pisze piosenki, więc wzięłam to trochę od niej" - mówiła Indy. 23-latka dodała też, że nie chce robić kariery na plecach sławnej siostry i będzie za wszelką cenę starała się obrać własną drogę.

Pierwszy singel to zapowiedź debiutanckiej EP-ki artystki. Ta jednak nie precyzuje, kiedy można się jej spodziewać.