Lorde "Solar Power": Chodźmy na plażę [RECENZJA]

Jakie największe zmiany przeszła twórczość Lorde przy okazji "Solar Power"? Przede wszystkim jej najnowsza płyta zbudowana jest z oszczędnych kompozycji, w których na próżno szukać szaleństw, szybkich temp. Co jednak szczególnie jest tu zastanawiające to rezygnacja z wyrazistych akcentów elektronicznych, które do tej pory tak chętnie towarzyszyły artystce. "Solar Power" to płyta na wskroś organiczna, na której słyszymy dużo brzdękającej w tle z wolna gitary akustycznej, czasem wymienianej z ukulele.

Nie oznacza to, że na albumie brakuje momentów przebojowych. Choć może taka nomenklatura dla niektórych będzie lekką przesadą. Jednak konia z rzędem temu, kto odpędzi się od wyśpiewanego na wyższych rejestrach refrenu vintage'owej, matowej w brzmieniu "Californii". Albo da się uwolnić od świetnego "Stoned at the Nail Station".

"Secrets from a Girl (Who's Seen it All)" z tym specyficznym brzmieniem perkusji wybijanej pomiędzy gitarowymi akordami może kojarzyć się z popem panującym na listach przebojów na przełomie lat 90. XX wieku i początku XXI wieku. Kończące płytę "Oceanic Feeling" ma w sobie vibe przywołujący na myśl debiut francuskiego Air. Najczęściej jednak płyta romansuje z klimatami drugiej połowy lat sześćdziesiątych: zarówno tymi mocno naznaczonymi kalifornijskim słońcem, jak i skrytymi w ciemnych uliczkach, chowającymi środki psychoaktywne pod językiem.

Ten kontrast doskonale słychać w "Fallen Fruit", który to utwór po klarownym i jasnym początku, ulega w połowie totalnemu załamaniu, a osiągnięty wówczas efekt służy za fundament drugiej połowy piosenki. I doskonale to współgra z tekstem, który traktuje o upadku raju, jakim mogły się cieszyć poprzednie pokolenia, zostawiając obecną generację z konsekwencjami kryzysu klimatycznego. "Jak mogę kochać to, co wiem, że stracę?" pyta rozpaczliwie w pewnym momencie Lorde.

Tak, to płyta, gdzie dużo mówi się o strachu, o zmaganiach z lękami zarówno spowodowanymi życiem wewnętrznym, jak i zewnętrznymi czynnikami, które malują przyszłość w ciemnych barwach. Przy czym Lorde przy okazji daje jasny przekaz: jest późno, to walka skazana na przegraną i nie warto odpuszczać, ale może też czasami należy wrzucić na luz i po prostu cieszyć się życiem?

"Zapomnij o wszystkich łzach, które wypłakałaś/eś" zachęca w tytułowym utworze, bo ile można żyć w stresie, skoro... no, właśnie... i tak czeka nas marny koniec? W pogodzeniu się z tym stanem i z samą sobą artystka stara się znaleźć nową siłę. W ostatnim utworze śpiewa zresztą "Wiśniowo-czarna szminka zbiera kurz w szufladzie/Już jej nie potrzebuję, bo mam moc/Po prostu musiałam oddychać i się dostroić".

I za warstwę tekstową "Solar Power" należy zdecydowanie chwalić. Takie zgrabne, podszyte ironią obrazy jak "Nastoletni milionerzy śniący koszmary od fleszy" oraz "Supermodelki tańczące wokół grobowców faraonów" w rozpoczynającym album "The Path" wbijają do głowy na długo i prowadzą do ciekawych diagnoz co do kondycji cywilizacji XXI wieku. A przy okazji są świadectwem plastyczności, jaką wykazuje się wyobraźnia autorki. Ambicje tekstowe autorki szczególnie uwidaczniają się przy "Mood Ring" - piosenki od strony muzycznej przepełnionej naiwnością popu wczesnych lat dwutysięcznych, a traktującą w sposób prześmiewczy o próbach uzyskiwania równowagi w świecie poprzez pseudoduchowe praktyki jak palenie szałwii czy oczyszczanie kryształów.



Po tym opisie "Solar Power" z pewnością nie będzie wam wydawać się pozycją efektowną. To przepełniona subtelnością płyta, która, jeżeli urzeka, to w sposób wyjątkowo mało inwazyjny. Przy rozbuchaniu współczesnego popu, nagranie takiego albumu przez szeroko rozpoznawalną wokalistkę to, jakby nie patrzeć, ogromna sztuka. A jeżeli daliście się nabrać na pupę z okładki i myślicie, że o to w tym wszystkim chodzi, to bardzo wam współczuję.

Lorde "Solar Power", Universal Music Polska

8/10