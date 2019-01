Incite przed premierą płyty "Built To Destroy"

Formacja Incite z USA wyda 25 stycznia piąty album.

Incite przed premierą /Jeremy Saffer /

Płytę "Built To Destroy" wyprodukował Steve Evetts (m.in. The Dillinger Escape Plan, Suicide Silence), masteringiem zaś zajął się Chris "Zeuss" Harris (Rob Zombie, Hatebreed).

Po zapowiadających piątą płytę kwartetu z Phoenix w Arizonie singlach "Ruthless Ways" i "Built To Destroy", tharsh / groovemetalowy Incite opublikował właśnie kolejny nowy utwór. W "Poisoned By Power" w roli gościa słyszymy Chrisa Barnesa, lidera Six Feet Under i byłego frontmana Cannibal Corpse.



"Jesteśmy zaszczyceni, że Chris Barnes wzbogacił swym brutalnym głosem ten numer. Utwór opowiada o ludziach u władzy, którzy nas wszystkich dymają. Kawałek ma ciężar, zabójcze zwolnienie i niewątpliwie rozpęta burzę pod sceną" - mówi Richie Cavalera, pasierb słynnego Maksa z Soulfly i niegdysiejszego członka brazylijskiej Sepultury.



Na albumie "Built To Destroy" wystąpił też gościnnie Kirk Windstein, frontman Crowbar.



Materiał ten trafi na rynek już 25 stycznia nakładem Minus Head Records.



Kompozycji "Poisoned By Power" Incite możecie posłuchać poniżej:

Wideo INCITE - Poisoned By Power (featuring Chris Barnes) [official audio]

Oto lista utworów albumu "Built To Destroy":



1. "Built To Destroy"

2. "Ruthless Ways"

3. "Backbone"

4. "Resistance"

5. "Human Cancer"

6. "Comforting Darkness"

7. "Leech"

8. "Poisoned By Power"

9. "Cessation"

10."Hate For Life"

11. "Saviour Self".